Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Sampaoli... Nasser Larguet lâche ses vérités !

Publié le 8 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Après le départ d'André Villas-Boas, l'OM a choisi de confier le banc de l'effectif professionnel à Nasser Larguet, qui était alors directeur du centre de formation marseillais. Et ce dernier revient sur son expérience.

Alors qu'il ne devait qu'assure un cours intérim après l'annonce du départ d'André Villas-Boas, Nasser Larguet aura finalement dirigé 9 rencontres sur le banc de l'OM entre le 3 février et le 7 mars. Le directeur de centre du centre de formation de l'OM, le technicien marocain a effectivement dû attendre l'arrivée de Jorge Sampaoli qui tenait à termine le championnat brésilien avec l'Atlético Mineiro. Et Nasser Larguet est d'ailleurs revenu sur cette situation peu banale à laquelle il ne s'attendait pas.

«J’avais demandé à ce que cette période dure le moins longtemps possible»