Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Cette déclaration de Zidane qui met le feu au Real Madrid !

Publié le 8 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Zinedine Zidane reste toujours incertain, sa récente déclaration au sujet d'un retour à la Juventus affole l'Espagne.

Bien qu'il ait redressé la barre après une première partie de saison plus que poussive, Zinedine Zidane n'est pas encore assuré de rester au Real Madrid cet été. En effet, son contrat court jusqu'en juin 2022, mais comme en 2018, un départ anticipé après une saison éreintante n'est pas à exclure. Dans ce contexte, sa petite phrase sur un retour à la Juventus n'est pas passée inaperçue.

Zidane ne ferme pas la porte à la Juve