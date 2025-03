Mbappé - Dembélé : La «bombe atomique» qui va mettre le feu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir connu des problèmes dans le secteur offensif ces derniers mois, l'équipe de France semble parfaitement armé. Et pour cause, Kylian Mbappé fait son grand retour en Bleus tandis qu'Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie. Un duo de choc qui fait déjà rêver Steve Savidan.

Après avoir manqué deux rassemblements, Kylian Mbappé fait son grand retour en équipe de France. Mais depuis sa dernière apparition, beaucoup de choses ont changé, à commencer par la nouvelle dimension prise par Ousmane Dembélé. Le joueur du PSG est en feu, et Steve Savidan salive déjà de l'association entre les deux attaquants.

Le duo Mbappé-Dembélé affole déjà l'Europe

« Cette attaque, c’est de la bombe atomique. La France a les offensifs les plus en forme et les plus performants d’Europe en ce moment. Mbappé a un leadership naturel et footballistique. Je place Kolo Muani au centre, Dembélé à droite, Mbappé à gauche et je demanderais à Kolo Muani et Dembélé de permuter sans arrêt. Ils ont tous réussi en tant que numéro 9 et sont capables d’évoluer aux trois postes offensifs. Ce qui va compter, selon la formule à la mode, c’est l’animation. Je mettrais Dembélé à droite, Mbappé dans l’axe et Barcola à gauche. Je préfère garder Mbappé dans la même position qu’au Real », explique-t-il dans les colonnes du Parisien.

«Les deux meilleurs joueurs du moment se nomment Dembélé et Mbappé»

De son côté, Stéphane Guivarc’h se réjouit également de la diversité dans le secteur offensif des Bleus. « Il y a tellement de possibilités, c’est super sympa de les voir dans cette forme. Didier (Deschamps, le sélectionneur des Bleus)n’aura pas de mal à trouver la bonne formule parce qu’ils sont tous talentueux. Les deux meilleurs joueurs du moment se nomment Dembélé et Mbappé, donc ils sont sûrs de débuter à Split », affirme l'ancien buteur de l'équipe de France, lui aussi auprès du Parisien.