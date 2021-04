Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est loin d’être fini pour Florian Thauvin !

Publié le 8 avril 2021 à 15h30 par A.C.

L’avenir de Florian Thauvin se décidera au cours des prochaines semaines, avec le contrat qui le lie à l’Olympique de Marseille qui se termine en juin prochain.

Restera ? Ne restera pas ? La question tracasse tous les supporters de l’Olympique de Marseille. Il ne reste en effet que quelques mois avant la fin du contrat de Florian Thauvin, qui encore récemment a expliqué ne pas véritablement connaitre son avenir. Une chose semble désormais certaine : Jorge Sampaoli veut garder Thauvin, comme il l’a fait savoir lors d’une conférence de presse. « Thauvin pour moi est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe » a expliqué le coach de l’OM. « Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, mais comme je l'ai dit pour Milik, il y a plein de paramètres extra-sportifs qui dépassent la simple volonté du coach ». Mais alors qu’un départ de Thauvin semblait devenu inévitable, L’Équipe ou encore RMC Sport assurent qu’il est encore possible de voir le champion du monde français rester à l’OM la saison prochaine.

Une prolongation à l’OM de plus en plus probable

Ce jeudi, La Provence confirme que Jorge Sampaoli aurait réclamé la prolongation de Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille... et cela commencerait à se dessiner ! D’après le quotidien marseillais, Thauvin se sentirait désormais désiré par son club et pourrait donc opter pour la continuité. Cela vient confirmer ce que nous avons pu vous révéler ces derniers mois sur le10sport.com. Le 14 janvier dernier déjà, nous vous annoncions la volonté de Pablo Longoria de faire tout son possible, pour prolonger le contrat de Thauvin. Reste à voir si un accord pourra être trouvé assez tôt...

Le Milan AC n’a pas oublié Thauvin !