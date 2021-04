Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Thauvin, tout a changé !

Le vent semble commencer à tourner pour Florian Thauvin, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine dans seulement quelques semaines.

Le suspense est à son paroxysme. Le contrat de Florian Thauvin se termine en juin prochain et pour le moment, c’est le silence total concernant sa prolongation. Du côté de l’Olympique de Marseille on est toujours resté évasif, notamment le président Pablo Longoria, tandis que le Champion du monde a encore récemment expliqué ne pas connaitre lui-même son avenir. Pourtant, un facteur semble avoir fait bouger les choses. Il s’agit de Jorge Sampaoli, qui pourrait bien ravive la flamme entre Thauvin et l’OM. En conférence de presse, le coach marseillais n’a d’ailleurs eu que des éloges pour son joueur. « Thauvin pour moi est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe » a expliqué Sampaoli. « Quand je le vois jouer, je me dis qu'on aimerait beaucoup continuer avec lui à l'avenir, mais comme je l'ai dit pour Milik, il y a plein de paramètres extra-sportifs qui dépassent la simple volonté du coach ».

Une prolongation désormais possible ?

D'après les informations de L’Équipe , la prolongation de Florian Thauvin semblerait désormais envisageable, alors qu’un départ était l’unique option envisagée, il y a encore quelques mois. Pour le quotidien, c’est bel et bien Jorge Sampaoli qui aurait poussé le joueur à revoir sa position. Même son de cloche du côté de RMC Sport , ou l’on parle carrément d’un « effet Sampaoli » pour Thauvin ! Le journaliste Florent Germain a d’ailleurs révélé que l’ailier de l’OM apprécie beaucoup la confiance de son nouvel entraineur, ce qui s’est d’ailleurs vu sur le terrain. Thauvin semble en effet afficher un visage beaucoup plus joyeux qu’en fin d’année 2020...

