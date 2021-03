Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin se retrouve dos au mur !

Publié le 29 mars 2021 à 20h30 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin se dirige doucement mais surement vers un possible départ de l’Olympique de Marseille. Mais cela serait-il vraiment dans son intérêt ?

Certains doivent se demander comment un club comme l’Olympique de Marseille a pu se retrouver dans une telle situation. Il ne reste en effet plus que quelques mois dans le contrat de Florian Thauvin, alors que sa prolongation aurait dû être étudiée depuis plusieurs saisons déjà ! Désormais, le joueur peut partir libre, ce qui représenterait une perte conséquente pour un OM à la recherche du moindre sou. A Marseille on semble donc avoir déjà commencé à chercher un successeur à Thauvin... qui ne serait vraisemblablement pas Federico Bernardeschi. Évoquée par Tuttosport , cette piste a en effet été balayée par une source proche de la Juventus. « Je ne vois pas comment une telle rumeur pourrait aboutir. Déjà de son côté, car il se considère comme un joueur de Champions League et c'est pour cela qu'il a changé d'agent en prenant Raiola. Avec lui, il était sûr de pouvoir trouver un très gros contrat, comme lorsqu'on a évoqué son nom au Barça l'an dernier dans un échange avec Rakitic, mais ce n'est pas allé plus loin. Ensuite, il a été proposé cet été à Lyon pour un échange avec Aouar, mais il n'a pas donné suite » a expliqué un journaliste italien, pour Le Phocéen. « C'est pour cela que j'ai du mal à le voir accepter l'OM cet été. De plus, il touche 3M€ de salaire net à la Juve, ce qui ferait 6M€ brut à l'OM, et ça me parait aussi compliqué ». Pourtant, Thauvin ne semble pas non plus être en position de force.

Les options commencent à manquer pour Thauvin