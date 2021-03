Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle révélation sur l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 29 mars 2021 à 20h10 par La rédaction

Alors que le contrat d'Ousmane Dembélé arrivera à expiration en juin 2022, le FC Barcelone souhaiterait rapidement le prolonger. Cependant, Joan Laporta n'aurait toujours pas abordé le joueur, et ce dernier ne serait pas non plus pressé de voir son bail s’étendre.

Après trois saisons lourdement marquées par les blessures et les critiques, Ousmane Dembélé semble enfin libéré de ses démons. L’ailier du FC Barcelone a trouvé son rythme et sa place dans le onze de départ de Ronald Koeman. Le technicien néerlandais est d’ailleurs ravi du rendement du Français (9 buts, 4 passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues). Ainsi, il était annoncé il y a quelques jours que les dirigeants du Barça avaient fait de la prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé, qui arrive à expiration en juin 2022, une priorité. Mais rien n'aurait encore évolué dans ce dossier.

Le Barça n’a pas encore abordé Dembélé