Mercato - Real Madrid : Une issue inévitable pour cette piste de Zidane ?

Publié le 29 mars 2021 à 19h00 par A.C.

Actuellement au Napoli, Fabian Ruiz pourrait bien retrouver le championnat espagnol cet été.

En quelques années loin de la Liga, Fabian Ruiz s’est affirmé comme l’un des meilleurs milieux de Serie A et est devenu un titulaire régulier de la sélection espagnole. Suffisant pour éveiller l’intérêt des grands d’Espagne, comme le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Tous veulent arracher le joueur de 24 ans au Napoli, qui pour la première fois semble plus qu’ouvert à une vente...

Pour Fabian Ruiz, c’est maintenant ou jamais