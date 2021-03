Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce fracassante sur l’avenir d’Arkadiusz Milik !

Publié le 29 mars 2021 à 17h10 par T.M.

Alors que l’avenir d’Arkadiusz Milik n’en finit plus de faire parler, l’attaquant de l’OM se dirigerait bel et bien déjà vers un départ en fin de saison.

A la recherche d’un attaquant, Pablo Longoria avait réussi à attirer Arkadiusz Milik à l’OM en janvier. Prêté avec option d’achat par Naples, le Polonais est venu résoudre les problèmes offensifs des Phocéens. Mais à peine arrivé, le joueur de Jorge Sampaoli pourrait déjà faire ses valises. En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines qu’un départ de Milik est annoncé à cause d’une clause libératoire qui serait présente dans son contrat. Et cela éveillerait d’ores et déjà l’intérêt de la Juventus, qui pourrait chiper le buteur de 26 ans à l’OM.

« Milik ira à la Juventus la saison prochaine »