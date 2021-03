Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Barça, Atlético... C’est la guerre pour cette piste XXL !

Publié le 28 mars 2021 à 16h00 par A.C.

Courtisé par les grands d'Espagne, Fabian Ruiz pourrait bien retrouver son pays natal cet été.

Certains doivent s’exiler pour réussir. C’est le cas de Fabian Ruiz ! En 2018, le milieu de terrain a quitté son club formateur du Real Betis pour rejoindre le Napoli. En quelques mois, il s’y est affirmé comme un titulaire indiscutable, ce qui lui a ouvert les portes de la sélection espagnole au passage. Il n’en fallait pas plus pour éveiller l’intérêt du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore de l’Atlético de Madrid, qui ont toutefois été refroidis ces dernières saisons par les dirigeants napolitains ! Aux pieds du Vésuve, on a en effet toujours réclamé plus de 100M€ pour laisser filer Fabian Ruiz.

Le Napoli souhaite vendre Fabian Ruiz