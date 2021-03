Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'incroyable demande de Tuchel pour Haaland !

Publié le 28 mars 2021 à 17h10 par K.V.

Chelsea ne lâcherait pas l'affaire pour Erling Haaland. Et pour contrecarrer les plans du Real Madrid, Thomas Tuchel serait prêt à se servir de Timo Werner.

Alors qu'il marche sur l'eau sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland ne cesse d'attirer les convoitises. Parmi les nombreux clubs désireux de s’attacher les services de l’attaquant norvégien, le Real Madrid ferait la course en tête, Florentino Pérez étant décidé à renforcer l’attaque de Zinédine Zidane. Mais pour cela, il va lui falloir faire face à une sacrée concurrence dans ce dossier, notamment du côté de Chelsea. Alors que les Blues garderaient un oeil sur ce dossier, toutes les solutions seraient envisagées pour arriver à leur fin, quitte à aller à l'encontre des volontés de leurs propres joueurs.

Werner comme monnaie d'échange ?