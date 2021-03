Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane dans le dossier Haaland !

Publié le 28 mars 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que bon nombre de clubs sont cités sur les traces d’Erling Haaland, l’un des concurrents annoncés du Real Madrid dans le dossier ne serait en réalité par positionné sur le dossier.

Il est sans contestation possible l’attaquant à la mode en Europe depuis un an. En effet, depuis son transfert du RB Leipzig au Borussia Dortmund lors du mercato hivernal 2020, Erling Haaland n’a de cesse d’impressionner les observateurs grâce à ses grandes qualités dans la finition. Et logiquement, cette montée en puissance du Norvégien de 20 ans aurait éveillé l’intérêt de plusieurs grandes équipes du Vieux Contient , à commencer par le Real Madrid. Cependant, les Merengue ne sont pas les seuls annoncés sur le dossier. Effectivement, parmi la pléthore de club citée sur ses traces figure également le Bayern Munich. Mais bonne nouvelle pour le Real Madrid, le club bavarois ne serait en réalité pas positionné pour accueillir Erling Haaland.

« Il n'y a pas de place pour lui tant que Lewandowski est là »