Mercato - PSG : Leonardo aura une occasion à saisir avec cet ancien du club !

Publié le 28 mars 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Serge Aurier, le club de la capitale pourrait bien voir une fenêtre de tir dans ce dossier.

Bien qu’il ait enrôlé Alessandro Florenzi dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Roma cette saison, Leonardo n’aurait pas terminé ses travaux sur le flanc droit de la défense parisienne. En effet, mécontent des performances de Colin Dagba et de Thilo Kehrer, le directeur sportif du PSG aimerait recruter un nouvel homme dans ce secteur. Dans cette optique, Paris est annoncé sur les traces d’Emerson (joueur appartenant au FC Barcelone actuellement prêté au Real Betis), mais aussi sur celles de Serge Aurier, ancien joueur du PSG entre 2014 et 2017.

José Mourinho pourrait indiquer la porte de sortie à Serge Aurier