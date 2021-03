Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino passe à l’action… pour Serge Aurier !

Publié le 17 mars 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 17 mars 2021 à 14h34

Alors que le PSG serait en quête d’un renfort pour le côté droit de sa défense, le club de la capitale serait passé à l’action dans le dossier Serge Aurier sous l’impulsion de Mauricio Pochettino.

Bien qu’Alessandro Florenzi ait été enrôlé l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat et que les chances seraient grandes pour que l’international italien soit acheté par le PSG à l’AS Roma en fin de saison, Leonardo n’a pas fini ses travaux sur le flanc droit de la défense parisienne. Et pour cause, il est annoncé que le club de la capitale souhaite recruter un nouveau latéral droit au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Il faut dire que les performances de Thilo Kehrer à ce poste sont peu convaincantes, tandis que le jeune Colin Dagba ne se montre pas suffisamment performant. Ainsi, le PSG observerait de nouveau le marché des latéraux droit, et cela le conduirait droit vers l’un de ses anciens joueurs, à savoir Serge Aurier, actuellement à Tottenham.

Tottenham réclamerait 12 M€ pour le libérer de sa dernière année de contrat

En effet, à en croire les informations dévoilées par FootMercato ce mercredi, Mauricio Pochettino aurait lui-même commencé à prendre la température auprès de l’ancien joueur de Toulouse dans l’optique de son retour au PSG. Il faut dire que les deux hommes se connaissent déjà bien puisqu’ils ont travaillé ensemble du temps où l’Argentin occupait le poste d’entraîneur des Spurs . Ils auraient ainsi conservé de bons liens, et Mauricio Pochettino aurait alors fait savoir à l’international ivoirien qu’il aimerait l'avoir dans son effectif au PSG la saison prochaine. Pour l’instant, ces échanges ne seraient pas allés plus loins que cela, mais le club parisien saurait d’ores et déjà à quoi s’en tenir s’il souhaite faire revenir celui qui a évolué à Paris entre 2014 et 2017. En effet, à un an du terme de son contrat, Tottenham réclamerait 12 M€ pour le laisser partir. Du reste, Serge Aurier aurait conservé des attaches à Paris et bénéficierait de plusieurs partisans pour son retour au sien du club. L’Ivoirien serait d’ailleurs resté très proche du président Nasser Al-Khelaïfi, avec lequel il échangerait régulièrement, chose qui pourrait donc faciliter son grand retour au PSG.

« Je ne vais jamais refuser une proposition du PSG »