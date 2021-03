Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux obstacles sur la route de Leonardo pour Aouar ?

Publié le 17 mars 2021 à 11h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo apprécierait particulièrement Houssem Aouar. Mais pour parvenir à mettre la main sur le milieu de l’OL, il lui faudrait se montrer plus convaincant que la Juventus et suffisamment assez pour inciter l’OL à céder son milieu de terrain.

Et si Leonardo recrutait un nouveau milieu de terrain dans le cadre du mercato estival ? À en croire Foot Mercato , un milieu relayeur et un latéral droit seraient les deux dossiers prioritaires du directeur sportif du PSG qui songerait notamment à attirer Paul Pogba au sein du club de la capitale. Cependant, le champion du monde tricolore ne semble pas être l’unique piste de Leonardo. Houssem Aouar serait toujours bien vu en interne au PSG qui devrait cependant se frotter à une forte concurrence de la Juventus en marge du prochain mercato.

La Juventus et le prix du transfert