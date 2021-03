Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean prépare un mauvais coup à Leonardo !

Publié le 17 mars 2021 à 10h15 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean réalise d’excellentes choses au PSG et Leonardo aimerait le garder.

C’est une très bonne recrue, signée Leonardo. Arrivé en toute fin de mercato estival, Moise Kean a profité de l’absence de Mauro Icardi pour s’imposer à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain. Sa prestation lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-4) a d’ailleurs été unanimement saluée et Leonardo souhaiterait logiquement le garder. Car son prêt se termine dans seulement quelques mois et le PSG n’a inséré aucune option d’achat dans les négociations avec Everton. Selon Sky Sport , des négociations auraient débuté entre les deux clubs, avec les Toffees prêts à laisser filer l’Italien entre 30 et 70M€.

Moise Kean rêverait d’un retour à la Juventus