Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos va prendre une décision fracassante !

Publié le 17 mars 2021 à 9h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain au Real Madrid, Sergio Ramos aurait prévu de prendre une décision finale dans les prochains jours, lassé de ne pas voir de réelle progression au sujet de sa prolongation.

Et si Sergio Ramos quittait le Real Madrid à la fin de la saison ? Son contrat court jusqu’en juin prochain, le capitaine du club merengue serait confronté à un dilemme pour son avenir. En effet, le Real Madrid refuserait de lui offrir le contrat qu’il désirerait et pour la durée souhaitée par le vétéran de la Roja et du Real Madrid. Résultat ? Ses prétendants attendraient le bon moment afin de s’attacher ses services cet été, à l’instar du PSG à en croire la presse espagnole. Et alors que le principal intéressé a assuré au micro de Movistar+ mardi soir qu’il n’y avait rien de nouveau à signaler concernant sa prolongation de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos aurait prévu d’arrêter sa décision au sujet de son avenir très prochainement.

Une décision finale dans les prochains jours ?