Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce témoignage lourd de sens sur Sergio Ramos !

Publié le 16 mars 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que Sergio Ramos est dans le flou pour son avenir au Real Madrid, tout indique que les joueurs du club de la capitale espagnole ne veulent pas le voir partir en fin de saison.

Une page pourrait se tourner en fin de saison au Real Madrid. En effet, le 30 juin prochain, Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat dans la capitale espagnole. Et même si des négocations ont lieu en coulisses afin qu’il prolonge, l’international espagnol arrivé en 2005 en provenance du Séville FC est sur le chemin d’un départ libre dans la mesure où il ne parvient pas à trouver de terrain d’entente avec sa direction sur les termes d’une prolongation de son bail. Si son départ venait bel et bien à intervenir, cela serait évidemment une lourde perte pour le Real Madrid tant Sergio Ramos est l’un des cadres de l’équipe depuis maintenant de nombreuses années. Et les joueurs de la Casa Blanca en sont pleinement conscients…

« Sans Sergio, ce n’est pas pareil, on se sent moins confiants, moins protégés »