Mercato - Real Madrid : Karim Benzema a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 16 mars 2021 à 8h30 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, Karim Benzema a les idées claires au sujet de son avenir.

Au Real Madrid, on semble déjà préparer l’avenir. L’idée des dirigeants est de frapper un ou plusieurs coups d’ici l’été 2022. Les objectifs sont clairs. Il y a Kylian Mbappé, véritable obsession depuis qu’il a choisi de ne pas écouter les sirènes madrilènes en 2017, lorsqu’il a quitté l’AS Monaco pour rejoindre le Paris Saint-Germain. L’autre objectif est Erling Haaland, qui explose littéralement au Borussia Dortmund. Pourtant, le propriétaire du numéro 9 au Real Madrid est toujours Karim Benzema pour le moment et il a publiquement déclaré ne pas vouloir laisser sa place de sitôt.

Benzema veut raccrocher au Real Madrid