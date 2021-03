Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les demandes colossales d’Haaland sont connues !

Publié le 16 mars 2021 à 5h30 par Th.B.

Courtisé par le Real Madrid, Erling Braut Haaland réclamerait un salaire colossal pour quiconque aimerait s’attacher ses services à l’occasion du prochain mercato. De quoi refroidir les ardeurs de plus d’un prétendant.

En pleine forme au Borussia Dortmund où il empile but sur but, Erling Braut Haaland (20 ans) pourrait ne pas s’éterniser au sein du club de la Ruhr. En effet, bien que le BvB ne cesse de dire que Haaland restera le plus longtemps possible à Dortmund, le Borussia affiche de sérieuses difficultés financières en partie en raison de l’absence de supporters dans les stades et pourrait être contraint de vendre son serial buteur. Le Real Madrid serait sur les rangs, au même titre que Manchester City notamment.

Un salaire supérieur à 400 000€ ?