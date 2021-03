Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille à trois pour Haaland ?

Publié le 15 mars 2021 à 15h30 par Th.B.

Figurant dans les petits papiers du Real Madrid et surtout des deux clubs de Manchester, Erling Braut Haaland devrait engendrer une guerre totale sur le marché susceptible de tourner en la faveur de Pep Guardiola et de Manchester City.

Sans contestation possible, le dossier Erling Braut Haaland devrait donner du fil à retordre au Borussia Dortmund. En effet, alors qu’il flambe sous les couleurs du club de la Ruhr, les finances du BvB ne seraient pas au mieux. De quoi obliger le Borussia à revoir ses plans ? Erling Braut Haaland dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ qui sera effective à compter du 30 juin 2022. Cependant, l’état des finances de Dortmund pourrait contraindre le club à vendre son joueur tant courtisé bien que le directeur sportif Michael Zorc ait assuré le contraire ces derniers temps. « S’il devait nous quitter à un moment donné, seule une poignée de clubs seraient dans la discussion. Mais nous essaierons de le garder le plus longtemps possible pour des raisons sportives ». Selon Ok Diario , le Real Madrid préparerait l’arrivée du Norvégien et prévoirait de vendre en masse afin d’avoir les fonds nécessaires pour accueillir Haaland à la Casa Blanca. Mais c’était sans compter sur les clubs de Manchester.

La bataille des Manchester pour Haaland…

À en croire The Manchester Evening News , Ole Gunnar Solskjaer n’aurait pas clos le dossier Haaland contrairement à ce que certains médias ont laissé entendre ces derniers temps. De concert avec le nouveau directeur du football de Manchester United, John Murtough, le technicien norvégien travaillerait en coulisse pour que Haaland soit un Red Devil. Les deux hommes seraient sur la même longueur d’onde au sujet de l’importance du recrutement d’Haaland perçu comme étant l’idéal successeur de Romelu Lukaku, parti à l’Inter à l’été 2019. Néanmoins, Manchester City serait également sur les rangs pour The MEN qui explique que Pep Guardiola serait à la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine, Sergio Agüero étant sur le départ. Sport BILD a récemment dévoilé que Manchester City serait l’un des seuls clubs à avoir la capacité de mettre 150M€ sur la table pour Haaland.

…avantage à City ?

Outre la question financière soulevée par l’indemnité du transfert, Manchester City serait d’autant plus dans la discussion pour le dossier Haaland en raison de sa détermination à mettre la main sur un attaquant de classe mondiale. Bien que le clan Haaland réclamerait un salaire hebdomadaire de plus de 400 000€, Manchester City ne serait pas résigné à lâcher l’affaire. Le Real Madrid devrait donc avoir affaire à un gros duel avec le City de Guardiola pour Erling Braut Haaland…