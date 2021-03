Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un obstacle de moins pour Perez dans le dossier Haaland !

Publié le 15 mars 2021 à 13h00 par D.M.

Alors que les plus grandes équipes seraient intéressées par Erling Braut Haaland, le Bayern Munich aurait décidé de mettre de côté ce dossier à cause de Robert Lewandowski. Explications.

Erling Braut Haaland devrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2024, l'attaquant norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund notamment si une équipe accepte de verser les 150M€ réclamés par la formation allemande. La liste des prétendants est longue puisque six clubs seraient prêts à s'attacher les services d'Haaland : le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City, Liverpool et la Juventus. Quant au Bayern Munich, il ne se serait pas manifesté et préférait se positionner sur d'autres dossiers.

Le Bayern Munich ne serait pas intéressé par Haaland