Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un favori se dégage dans le dossier Haaland !

Publié le 15 mars 2021 à 9h30 par D.M.

Les plus grands clubs européens suivraient la situation d’Erling Braut Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund. Mais une équipe commencerait à se détacher dans ce dossier.

Erling Braut Haaland est le joueur de ce début d’année 2021. Auteur de 19 buts en 20 matches de Bundesliga, l’attaquant norvégien réalise un début de saison canon, qui ne laisse pas insensible les plus grandes équipes européennes. Selon les informations de Bild , le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, les deux clubs de Manchester et la Juventus se disputeraient les services d’Erling Braut Haaland. De son côté, le Borussia Dortmund serait prêt à se séparer de son joueur, mais demanderait au moins 150M€ pour un joueur qui voit son contrat expirer en 2024 et qui pourra quitter le club allemand pour seulement 75M€ en 2022.

Avantage Manchester City dans le dossier Haaland