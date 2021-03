Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland successeur de Mbappé au PSG ?

Publié le 14 mars 2021 à 18h15 par D.M.

Agent italien, Giovanni Branchini a reconnu que le PSG avait les capacités d'attirer Erling Braut Haaland notamment s'il se sépare de Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Auteur de 19 buts cette saison en Bundesliga, Erling Braut Haaland est dans l’esprit des responsables des plus grands clubs européens. Selon les informations de Mundo Deportivo , sept clubs seraient prêts à mettre la main sur l’attaquant norvégien, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund : le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea et la Juventus. A en croire Nicolo Shira, le club allemand pourrait accepter de laisser filer Haaland lors du prochain mercato estival, en échange d’une somme comprise entre 120 et 130M€. Quid du PSG ? Selon ESPN , Leonardo observerait la situation de loin et pourrait passer la vitesse supérieure dans ce dossier si Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat avec le club parisien et si Lionel Messi décide de rester au FC Barcelone.

« Si le PSG vend Mbappé, il peut penser à un tel achat »