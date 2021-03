Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle destination à l'étude pour Camavinga ?

Publié le 14 mars 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Selon certains observateurs, le Real Madrid pourrait ne pas disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour recruter Eduardo Camavinga. Décidé à quitter Rennes à la fin de la saison, le milieu de terrain pourrait finalement rebondir en Angleterre.

Sa saison est nettement moins reluisante que la précédente, mais Eduardo Camavinga devrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato. Sous contrat jusqu’en 2022, le milieu de terrain reste promis à un grand avenir et les dirigeants des plus grands clubs européens en ont bien conscience. Ces derniers mois, le PSG, le Real Madrid et plusieurs équipes de Premier League ont été annoncés sur les traces de l’international français, âgé seulement de 18 ans. Pour s’occuper des questions relatives à son avenir, Camavinga a décidé d’engager Jonathan Barnett, qui gère également les intérêts de Gareth Bale. Formé à Rennes, le joueur est à un tournant de sa carrière. A un an de la fin de son contrat, l’espoir français pourrait quitter la Bretagne cet été comme il l’a laissé entendre dans un entretien à Tout le Sport sur France 3 : « Pour ça, il y a mes parents, il y a des choses. Il faudra voir le projet, il y a énormément de choses à prendre en compte. La plus grosse vente de l’histoire de Rennes ? Franchement, ça, c'est le monde. Ce n'est que du football. Si je devais partir, j'espère qu'ils diront que j'étais un joueur qui avait l'amour du club, qui se donnait à fond sur le terrain et qui mouillait le maillot ».

La porte Real Madrid pourrait se refermer

Annoncé du côté du Real Madrid depuis plusieurs mois, Eduardo Camavinga serait ravi de retrouver Zinédine Zidane en Espagne. Selon les dernières informations d’ AS , le milieu de terrain voudrait rejoindre un club plus huppé et pourrait bien progresser sous les ordres du technicien français. A en croire le média espagnol, le prochain mercato estival pourrait être la seule chance pour le Real Madrid de mettre la main sur Eduardo Camavinga. Mais selon l’agent Yvan Le Mée, le club merengue pourrait être trop limité pour s’attacher les services du joueur de 18 ans, alors que Kylian Mbappé (PSG) et Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) font également partie des priorités. « Lorsqu'on vous évoque l'intérêt de Madrid, ça donne un peu mal à la tête. Or dans le contexte économique actuel, j'imagine difficilement le Real investir des dizaines de millions d'euros pour un élément, aussi doué soit-il, promis, au moins au départ, à un temps de jeu peu important. Quand on a aussi peu de matchs en Ligue 1 (58, ndlr), il n'est pas possible de prétendre intégrer pareil club, sinon pour y parfaire ses gammes et apparaître épisodiquement » a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Parisien . La piste Real Madrid pourrait vite prendre du plomb dans l’aile et Eduardo Camavinga pourrait bien être contraint de se rabattre sur une nouvelle destination.

Un départ en Angleterre pour Camavinga ?