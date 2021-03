Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de Koeman sur l’avenir de De Jong !

Publié le 14 mars 2021 à 16h10 par Th.B.

Très performant sous les ordres de son compatriote néerlandais Ronald Koeman, Frenkie de Jong devrait rester un bon bout de temps au FC Barcelone d’après le coach du club culé.

Le FC Barcelone dispose d’un véritable talent entre ses mains en la personne de Frenkie de Jong. Et les multiples intérêts dont il a fait l’objet à l’hiver 2019 de la part du PSG et de Manchester City avant qu’il ne prenne la direction du FC Barcelone l’attestent. Après un premier exercice mitigé par rapport à ce qu’il montrait à l’Ajax Amsterdam, De Jong a franchi un cap cette saison au Barça où il est utilisé à plusieurs positions par son entraîneur Ronald Koeman. En octobre dernier, le Néerlandais a été prolongé et est lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2026 à présent. Pour Koeman, le chapitre blaugrana de De Jong ne fait que commencer.

Pour Koeman, De Jong sera au Barça « pour de nombreuses années »