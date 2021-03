Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola et Tuchel prêts à plomber les plans de Leonardo ?

Publié le 14 mars 2021 à 14h15 par D.M.

Le PSG suit la situation de David Alaba, qui vit ses derniers mois sous le maillot du Bayern Munich. Cependant, Chelsea et Manchester City se seraient immiscés dans ce dossier et pourraient prochainement passer à l'offensive.

David Alaba ne portera pas le maillot du Bayern Munich la saison prochaine. L’international autrichien a annoncé son départ, à la fin de la saison, devant les médias et est à la recherche d’une nouvelle équipe. Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité le 9 février dernier, le PSG espère l’accueillir dans son effectif durant l’intersaison, tout comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Toujours selon nos informations, David Alaba n’a pris aucune décision définitive et souhaite prendre son temps. D’autant que plusieurs équipes de Premier League se seraient immiscées dans ce dossier et chercheraient à le recruter lors du prochain mercato estival.

Chelsea et Manchester City sur Alaba