Mercato - Barcelone : C’est maintenant ou jamais pour Agüero !

Publié le 14 mars 2021 à 10h10 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone, Sergio Agüero n’aurait toujours pas concrètement ouvert les discussions avec Manchester City au sujet de sa prolongation de contrat. De quoi permettre au club blaugrana de se mettre à rêver de l’Argentin.

Sergio Agüero pourrait quitter Manchester City en fin de saison, soit au moment de l’expiration de son contrat. En effet, bien que le principal intéressé ait tapé du poing sur la table à l’occasion d’un live diffusé sur la plateforme Twitch . « Ils (les médias) écrivent tous Barça, Barça, Barça. On va patienter un peu. Arrêtez. Je suis toujours à Manchester City ». Et le message de celui que l’on surnomme El Kun est tout sauf anodin. Ces derniers jours, dans la foulée de l’élection de Joan Laporta au poste président, le nom d’Agüero a été lié avec insistance au FC Barcelone, au point où Eurosport UK révélait mardi qu’il faisait partie de la short-list prioritaire du FC Barcelone pour le mercato estival, le recrutement d’un attaquant de pointe étant vu comme un dossier brûlant en Catalogne. Et l’incertitude autour de son avenir demeurerait.

Pas de discussion pour Agüero avec Manchester City