Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Lionel Messi est déjà trouvé !

Publié le 14 mars 2021 à 3h30 par T.M.

Au FC Barcelone, Joan Laporta n’a pas encore scellé l’avenir de Lionel Messi. Et se préparant à toutes les situations, le président blaugrana aurait déjà une idée pour remplacer l’Argentin.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta va donc avoir la lourde tâche de négocier avec Lionel Messi et son entourage pour le convaincre de prolonger. Désigné par beaucoup comme le plus à même de conserver l’Argentin, Laporta va devoir trouver les bons arguments. Les aura-t-il ? Des premières réponses devraient prochainement tomber puisque ce lundi, Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, serait attendu à Barcelone pour discuter avenir avec la direction blaugrana.

Qui pour oublier Messi ?