Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation colossale sur les plans de Laporta avec Agüero !

Publié le 13 mars 2021 à 10h30 par T.M.

Pour Joan Laporta, le plan semble être d’attirer Sergio Agüero pour conserver Lionel Messi. Mais finalement, le buteur argentin pourrait bien être le remplaçant de son compatriote. Explications.

Depuis l’élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi est un peu plus au centre des discussions. Désormais, les choses vont pouvoir s’accélérer et le nouveau patron blaugrana ne devrait pas tarder à passer aux choses sérieuses. En effet, selon les informations en provenance d’Argentine, Jorge Messi, père et agent de La Pulga, serait attendu ce lundi à Barcelone pour rencontrer la direction catalane et recevoir l’offre de cette dernière qui devrait être un nouveau contrat de 3 ans. A voir maintenant si Lionel Messi acceptera ce rester, mais au Barça, on se préparerait visiblement à tous les scénarios.

Agüero… le successeur de Messi ?