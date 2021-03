Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort bientôt acté par Laporta... grâce à Lionel Messi ?

Publié le 13 mars 2021 à 7h00 par A.D.

Le FC Barcelone serait à la lutte avec le Bayern, le Borussia Dortmud, Manchester United et City pour Yusuf Demir. Grâce à Lionel Messi, le Barça serait en pole position pour le recrutement de la pépite du Rapid Vienne.

Selon les informations d' ESPN , le FC Barcelone aurait identifié une toute nouvelle cible : Yusuf Demir. Etincelante sous les couleurs du Rapid Vienne, la pépite autrichienne (17 ans) aurait tapé dans l'oeil de Joan Laporta, le président du Barça. Toutefois, le club blaugrana serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, le Bayern, le Borussia Dortmund, Manchester United et City seraient également sur les traces de Yusuf Demir, lié au Rapid Vienne jusqu'au 30 juin 2022. Mais heureusement pour le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait lui permettre de rafler la mise et de devancer ses adversaires.

Yusuf Demir voudrait suivre les traces de Lionel Messi au Barça