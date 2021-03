Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour ce protégé de Zidane, c’est terminé…

Publié le 13 mars 2021 à 6h30 par Th.B.

En fin de contrat en juin 2022, Raphaël Varane ne devrait pas être prolongé, le Real Madrid n’ayant pas les ressources financières nécessaires pour lui offrir ce qu’il désire. Et Manchester United pourrait bien être son futur domicile.

Raphaël Varane va boucler sa 10ème saison au Real Madrid en juin prochain. Moment qui pourrait coïncider avec son départ de la Vieille Dame . En effet, recruté à 18 ans, le champion du monde tricolore serait susceptible de se lancer un nouveau challenge. Cette semaine, As a assuré que Varane prévoyait de réclamer un bon de sortie à ses dirigeants alors qu’il ne lui restera qu’une seule saison sur son contrat courant jusqu’en juin 2022. Le PSG et Manchester United suivraient avec attention l’évolution de sa situation notamment. Et à en croire les différents médias, le prochain mercato sonnerait le glas de l’aventure merengue de Varane.

Le départ de Varane se préciserait