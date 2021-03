Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut frapper un grand coup avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Possiblement en quête d’un nouveau défi pour la saison prochaine, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus afin de rebondir au PSG, à même de lui offrir ce qu’il demanderait.

Après le troisième échec de Cristiano Ronaldo à la Juventus dans la conquête de la Ligue des champions, le quintuple Ballon d’or et la Vieille Dame pourraient tous deux décider de tourner la page. Et alors qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 avec le club bianconeri, Ronaldo serait redevenu une option sérieuse pour le PSG à en croire Le Parisien. En effet, les dirigeants du Paris Saint-Germain rouvriraient le dossier en marge du mercato estival, mais toute venue de Cristiano Ronaldo dépendrait totalement des opérations Kylian Mbappé et Lionel Messi. Cependant, le PSG aurait toutes ses chances de mener à bien ce transfert.

Le PSG, une option sérieuse pour Cristiano Ronaldo