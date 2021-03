Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe sur les plans du Qatar avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 mars 2021 à 14h15 par B.C. mis à jour le 11 mars 2021 à 14h21

Lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait plier bagage dès le prochain mercato estival. Une situation qui n’est pas passée inaperçue au PSG.

Débarqué à la Juventus durant l’été 2018, Cristiano Ronaldo devait permettre à sa nouvelle écurie de franchir un cap en Ligue des champions. Près de trois années plus tard, force est de constater que le quintuple Ballon d’Or a failli à sa mission. La Juve s’est de nouveau faite éliminer dès les huitièmes de finale de la compétition cette saison, et les critiques s’abattent sur Cristiano Ronaldo. Alors que la crise du Covid-19 a fortement impacté les finances du club turinois, la presse italienne indique que les Bianconeri songeraient sérieusement à se séparer de leur star portugaise, et cette dernière ne verrait pas forcément d’un mauvais oeil un départ, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Le PSG apparaît comme l’un des rares clubs à pouvoir financer une telle opération, et visiblement, la direction parisienne n’a pas écarté cette possibilité, bien au contraire.

Le PSG n’oublie pas Cristiano Ronaldo