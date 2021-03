Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération pourrait se présenter à Leonardo pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 mars 2021 à 12h45 par B.C.

Après l’élimination de la Juventus en Ligue des champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo apparaît incertain. Le PSG semble être l’un des rares clubs à pouvoir récupérer le quintuple Ballon d’Or, d’autant qu’un joueur parisien intéresserait grandement les Bianconeri.

À l’été 2018, Cristiano Ronaldo décidait de quitter le Real Madrid afin de rejoindre la Juventus. Un transfert qui, plus de trois ans plus tard, n’a pas porté ses fruits. Si le Portugais de 36 ans se montre toujours aussi impressionnant sur les terrains, la Juve n’est pas parvenue à remplir son objectif sur le plan européen, avec un nouveau sacre en Ligue des champions. Cette saison, les Bianconeri ont même été éliminés dès les huitièmes de finale par le FC Porto et sont distancés en Serie A, avec dix points de retard sur l’Inter. Avec la crise du Covid, les dirigeants turinois s’interrogeraient sur la suite à donner à l’aventure italienne de Cristiano Ronaldo, et ses 31M€ nets par saison. De son côté, le joueur à qui il reste encore une année de contrat pourrait également être tenté d’aller voir ailleurs pour se lancer un dernier défi majeur avant la fin de sa carrière, mais où ?

La presse italienne y croit pour Cristiano et le PSG