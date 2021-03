Mercato : Juventus, PSG, Real… A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Cristiano Ronaldo ?

Foot - Mercato - Juventus

11 mars 2021

Candidate à la victoire finale en Ligue des Champions, la Juventus vient toutefois de se faire éliminer par Porto en huitièmes de finale. Un revers qui pourrait avoir de grosses répercussions sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. A quoi faut-il alors s’attendre pour le Portugais ?

Malgré une victoire ce mardi (3-2), cela n’aura pas suffi à la Juventus pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Eliminée par Porto, la Vieille Dame voit donc son parcours européen se terminer maintenant et cet échec suscite désormais de nombreuses questions sur la suite du projet turinois. Des interrogations qui concerneraient notamment l’avenir de Cristiano Ronaldo. Sous contrat jusqu’en 2022, le Portugais pourrait ne pas aller jusqu’au bout de son contrat. Alors qu’une prolongation de Cristiano Ronaldo était récemment évoquée, cela pourrait finalement ne plus être le cas et un départ pourrait bien intervenir lors du prochain mercato estival.

La porte est ouverte ?