Mercato - Juventus : Le projet Cristiano Ronaldo, un échec cuisant ?

Venu à Turin en 2018 pour ramener une Ligue des Champions qui manquait depuis 22 ans, Cristiano Ronaldo a enchainé les échecs avec la Juventus.

Pendant que l’équipe de France s’apprêtait à décrocher un deuxième titre mondial en Russie, Cristiano Ronaldo arrivait tel le messie à Turin. Couronné d’un incroyable triplé en Ligue des Champions, le Portugais a décidé d’écrire une nouvelle page de sa légende avec la Juventus, après l’avoir fait sous les couleurs du Real Madrid. « Je veux laisser une marque dans l'histoire de la Juve » annonçait-il à son arrivée. « Je ne suis pas venu ici en vacances. Je veux triompher avec la Juventus. Je suis ici pour laisser une marque dans l'histoire du Club et je suis sûr que tout ira bien. La Juventus m'a donné une grande opportunité. C'est un pas en avant dans ma carrière ». Nous sommes en 2018 et tout le monde est persuadé que la Juventus a enfin trouvé le petit détail qui lui manquait, pour enfin décrocher une Ligue des Champions qui lui échappe depuis 1996.

La Juventus gagnait plus sans Cristiano Ronaldo

Retour vers le futur. Après trois années passées à en Italie Cristiano Ronaldo a collectionné les titres et les records avec la Juventus. Pourtant, toujours pas de Ligue des Champions. Pire encore, la Juventus version Cristiano Ronaldo est moins bonne que celle sans, sur la scène européenne. Avant lui, les Bianconeri remportaient quasiment tous les titres nationaux et ont atteint deux fois la finale de Ligue des Champions, en cinq ans. Avec Cristiano Ronaldo, la Juventus a remporté deux Scudetti et deux Supercoppe d’Italia, mais a perdu une finale de Supercoppa d’Italia, une finale de Coppa Italia, s’est fait éliminer en Coppa Italia en 2019 ainsi qu’en Ligue des Champions en 2019, en 2020 et en 2021, face au FC Porto. Un échec cuisant selon certains observateurs, un gâchis pour d’autres...

Un impact économique fabuleux, mais un salaire qui est devenu un poids

Si sur le plan sportif ça ne va pas, la situation est radicalement différente sur le plan économique. Lors de son arrivée en juillet 2018, le titre de la Juventus en bourse a fait un bon de 37,7% en seulement quelques heures ! Les retombées en termes de sponsors ont atteint des montants jamais vus à Turin, avec également une hausse notable de la popularité du club à l’étranger. Mais là aussi, il y a un le revers de la médaille. Cristiano Ronaldo gagne pas moins de 31M€ net par à la Juventus, quasiment 23.85 % de l’ensemble de la masse salariale du club. Or, déjà avant la crise sanitaire la Juventus devait se débarrasser d’au moins un joueur par saison pour supporter le salaire de Cristiano Ronaldo. Depuis l’arrivée du Covid-19 dans le monde du football, cela est devenu totalement intenable.

