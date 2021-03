Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid pousserait Mbappé au clash !

Publié le 10 mars 2021 à 18h15 par A.M.

Toujours bien décidé à s'offrir Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait l'intention de convaincre l'attaquant français de ne pas prolonger au PSG.

« On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point . » Leonardo ne s'en cache plus, le PSG attend la réponse de Kylian Mbappé. L'attaquant français doit dire s'il accepte de prolonger ou non son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Et pour cause, s'il refuse de signer un nouveau bail, il faudra vendre le Champion du monde afin d'éviter de le voir partir libre. Mais le Real Madrid compte bien contrecarrer les plans du PSG.

Le plan du Real se confirme