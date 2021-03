Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive à 200M€ pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 11 mars 2021 à 0h45 par A.M.

Le Real Madrid compte bien faire tout son possible pour recruter Kylian Mbappé cet été. Mais pas à n'importe quel prix.

« On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point . » Leonardo l'a récemment confié au micro de France Bleu, le temps presse pour l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu'en juin 2022. Et pour cause, s'il ne prolonge pas, un départ de l'attaquant français sera inévitable cet été afin de ne pas le voir partir libre à l'issue de son bail. D'autant plus que le Real Madrid rode.

Mbappé priorité du Real Madrid... mais pas à 200M€ !