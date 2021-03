Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ronaldo, Haaland… Une opération XXL orchestrée par Raiola ?

Publié le 10 mars 2021 à 22h30 par Th.B.

Erling Braut Haaland semblerait avoir l’Europe à ses pieds y compris le Real Madrid. Cependant, la Juventus pourrait mettre en place une opération XXL pour le Norvégien grâce à son agent Mino Raiola et Cristiano Ronaldo. Explications.

Arrivé à la Juventus à l’été 2018 après avoir remporté 3 Ligues des champions d’affilée, Cristiano Ronaldo a donné de l’espoir aux supporters de la Vieille Dame qui avaient vu leur équipe s’incliner en finale en 2015 et en 2017. Néanmoins, le quintuple Ballon d’or n’est pas parvenu à permettre au club bianconeri d’être sur le toit de l’Europe. Loin de là. Après une élimination en 1/4 de finales face à l’Ajax Amsterdam en 2019, Cristiano Ronaldo est sorti par la petite porte en 1/8ème de finale contre l’OL et Porto mardi. Le moment de faire ses adieux ? Cet été, Ronaldo se trouvera à un an de l’expiration de son contrat à la Juve . Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici a laissé planer le doute quant à l’avenir du numéro 7 du club, refusant d’ouvrir la porte à une prolongation de contrat mardi. Et la raison pourrait résider en la volonté de la Juventus d’attirer Erling Braut Haaland grâce à Cristiano Ronaldo. De quoi compliquer les plans du Real Madrid avec Haaland.

Haaland à la Juventus grâce à Ronaldo ?