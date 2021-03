Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie fracassante sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 10 mars 2021 à 19h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est annoncé sur le départ du PSG. Mais comme l'explique Jaume Roures, personne n'est en mesure de s'offrir le Champion du monde.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions pour son avenir. Et pour cause, son contrat prend fin en juin 2022 et il n'a toujours pas prolongé. Sa réponse est très attendue, puisque s'il refuse de signer un nouveau bail, le PSG devra le vendre cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Mais le club de la capitale pourrait bien être en position de force grâce à la crise du Covid. En effet, comme l'explique Jaume Roures, fondateur de Mediapro , assure que personne ne peut s'offrir Kylian Mbappé.

«Ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone ne peuvent s'offrir Mbappé»