Mercato - PSG : Faut-il vraiment croire à la piste Donnarumma ?

Publié le 10 mars 2021 à 17h15 par La rédaction

Les médias italiens affirment que le PSG fait le forcing pour arracher Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC. Que faut-il en penser ? Réponse.

Ces derniers jours, les médias italiens évoquent avec insistance la piste Gianluigi Donnarumma, le gardien du Milan AC, pour garder les buts du PSG la saison prochaine. En Italie, on affirme que Leonardo effectuerait un forcing auprès de Mino Raiola pour attirer Donnarumma, qui est en fin de contrat avec le Milan en juin prochain. Que faut-il en penser ?

Aucune raison que le PSG ouvre le dossier du gardien

Tout cela apparaît hautement improbable. Non seulement Keylor Navas apporte toute satisfaction au PSG, mais au regard des lourds investissements que le club va devoir faire, entre les prolongations de Neymar et Mbappe, sans parler du projet Messi ni du dossier du grand milieu défensif, il apparaît peu probable qu’il décide d’ouvrir un chantier au poste de gardien de but, impliquant des dépenses supplémentaires.