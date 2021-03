Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino y croit pour la prolongation du duo Mbappe-Neymar !

Publié le 10 mars 2021 à 13h45 par La rédaction

Mauricio Pochettino a répondu aux questions sur la prolongation du duo Mbappe-Neymar au PSG. Analyse.

Toujours prudent lorsqu’il prend la parole publiquement en matière de mercato, Mauricio Pochettino a répondu aux questions de Guillem Balague sur les cas Neymar et Mbappe pour le compte de CBS Sports : « Je suis confiant. Le PSG est l'un des plus grands clubs du monde. Nous pouvons offrir à Neymar et Kylian ce que peu d'autres clubs dans le monde peuvent ».

Signal favorable

Que faut-il en penser ? Très clairement, Pochettino s’avance beaucoup plus qu’habituellement, n’hésitant pas à affirmer sa confiance pour la prolongation des deux joueurs. Dans le contexte, il est difficile de ne pas y voir un signal favorable pour le PSG. Si Pochettino accepte de s’avancer comme cela au sujet de la prolongation des deux joueurs, c’est qu’il est persuadé qu’il existe une vraie chance pour le PSG de prolonger ses deux attaquants, le projet numéro un de Leonardo pour l’avenir.