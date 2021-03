Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 10 mars 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 10 mars 2021 à 8h19

Alors que le PSG aimerait parvenir à un accord avec Kylian Mbappé pour qu’il prolonge son contrat, l’international français ne serait pas du tout dans l’optique de poursuivre son aventure à Paris.

« Je suis confiant. Le PSG est l'un des plus grands clubs du monde. Nous pouvons offrir à Neymar et Kylian ce que peu d'autres clubs dans le monde peuvent », expliquait Mauricio Pochettino ce mardi au sujet des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé dans un entretien accordé à CBS Sports . Cependant, s’il est annoncé que Leonardo serait proche de toucher au but avec l’international brésilien de 29 ans dans l’optique d’une prolongation de quatre ans, la donne serait radicalement différente dans le cas de l’attaquant français de 22 ans. Et pour cause, ce dernier demande encore un temps de réflexion avant de trancher sur son avenir comme il’a déjà fait savoir à plusieurs reprises, et ce tandis que son contrat au PSG expirera le 30 juin 2022.

Trois contrats auraient été proposés à Kylian Mbappé !