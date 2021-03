Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli aura sa chance pour Arturo Vidal !

Publié le 10 mars 2021 à 7h15 par A.C.

Jorge Sampaoli pourrait bien retrouver son ancien joueur Arturo Vidal, à l’Olympique de Marseille.

Ce mardi, Jorge Sampaoli a été enfin présenté comme nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille. L’Argentin a d’ailleurs rapidement mis les choses au clair concernant le mercato, puisqu’il a expliqué vouloir d’abord se concentrer sur une révolution tactique essentielle selon lui. « Mon souhait de mette en place une philosophie de jeu. On a commencé à proposer de outils pour sortir de ce moment difficile » a expliqué le nouvel entraineur de l’OM. « Si j’ai reçu des garanties pour le recrutement ? Ça relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter mais dans un premier temps, il s'agit de faire progresser l'équipe rapidement ».

Arturo Vidal et l’Inter, un divorce programmé