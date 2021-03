Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal a déjà fait son choix !

Publié le 9 mars 2021 à 1h45 par A.C.

Pisté par l’Olympique de Marseille et plus vraiment en odeur de sainteté à l’Inter, Arturo Vidal aurait un objectif pour son avenir.

Jorge Sampaoli pourrait aider l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Sa présence pourrait attirer des joueurs et cela pourrait notamment être le cas d’Arturo Vidal. Lieutenant de Sampaoli avec le Chili, le milieu de terrain rencontre des difficultés à l’Inter et pourrait donc partir à la fin de la saison. En Italie on en est persuadés : Vidal pourrait se relancer à l’OM, retrouvant son ancien mentor Sampaoli.

« Vidal a une grande envie de jouer pour Flamengo »