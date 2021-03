Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va recevoir une première réponse pour Vidal !

Publié le 8 mars 2021 à 19h15 par A.C.

Pas vraiment en réussite à l’Inter, Arturo Vidal pourrait se relancer à l’Olympique de Marseille, avec Jorge Sampaoli.

Il pourrait être le prochain gros coup de l’Olympique de Marseille. Parti à l’Inter l’été dernier, Arturo Vidal rencontres des difficultés en Serie A, championnat qu’il connaissait pourtant très bien. Ainsi, les médias transalpins ont commencé à évoquer un possible départ à la fin de la saison pour Vidal, qui pourrait donc retrouver son ancien entraineur Jorge Sampaoli à l’OM. Les deux hommes se sont notamment connus en sélection du Chili, que Sampaoli a dirigé de 2012 à 2016.

Vidal joue une partie de son avenir face à l’Atalanta