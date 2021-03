Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Ligue 1 qui se confie sur l’arrivée de Sampaoli !

Publié le 8 mars 2021 à 18h10 par T.M. mis à jour le 8 mars 2021 à 19h01

Ce mercredi, Jorge Sampaoli sera pour la première fois sur le banc de l’OM pour le match face à Rennes. L’occasion pour Steven Nzonzi de se confier sur l’Argentin, qu’il a connu au FC Séville.

Ça y est, Jorge Sampaoli va enfin faire ses grands débuts sur le banc de l’OM. Après s’être engagé jusqu’en 2023 avec le club phocéen, l’Argentin avait dû observer une quarantaine d’une semaine en raison du contexte actuel. Mais l’heure de travailler et ce lundi, suite à la déconvenue de l’OM contre l’AS Canet, Sampaoli a fait ses premiers pas à La Commanderie. Et dès ce mercredi, l’entraîneur de 60 ans dirigera son premier match face à Rennes. A cette occasion, Steven Nzonzi, qui a évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli au FC Séville, s’est confié sur ce grand changement à l’OM.

« Il fait du très bon travail »