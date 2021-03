Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Riolo prend position pour l’avenir de Nasser Larguet !

Publié le 8 mars 2021 à 14h15 par T.M.

Suite à l’humiliation de l’OM ce dimanche en Coupe de France, Daniel Riolo a invité Nasser Larguet à quitter le club phocéen.

Depuis le 2 février, Nasser Larguet assure l’intérim sur le banc de l’OM suite à la mise à pied d’André Villas-Boas. Une mission qui a pris fin ce dimanche soir et de quelle manière. Si le technicien marseillais souhaitait bien évidemment terminer sur une bonne note, cela s’est achevé par une humiliation. En effet, l’OM a été éliminé de la Coupe de France par l’AS Canet, club de National 2. Une terrible désillusion qui suscite un déchainement de critiques que ce soit vers les joueurs, mais aussi vers Nasser Larguet.

« Je quitte l’OM »