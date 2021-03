Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un buteur français proposé au Barça ?

Publié le 8 mars 2021 à 20h00 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2022, Alexandre Lacazette pourrait quitter Arsenal lors du prochain mercato estival et ses agents auraient déjà commencé à se pencher sur la suite. L’international français aurait été proposé à plusieurs équipes européennes et notamment au FC Barcelone.

Arrivé en 2017 à Londres après un passage réussi au sein de son club formateur, l’OL, Alexandre Lacazette pourrait quitter Arsenal lors du prochain mercato estival. The Sun indiquait il y a quelques jours que le club anglais avait l’intention de faire le ménage et de se séparer de plusieurs joueurs à l’instar de David Luiz, de Mattéo Guendouzi, de Lucas Torreira et donc de Lacazette. Interrogé il y a quelques jours sur l’avenir de l’attaquant français, Mikel Arteta avait indiqué que des discussions devraient avoir lieu dans les prochains jours. « Il a un contrat avec nous. Je suis vraiment content de lui et les discussions sur son contrat auront lieu bientôt et nous verrons ce qui se passera » avait confié l’entraîneur d’Arsenal.

Lacazette serait prêt à quitter Arsenal